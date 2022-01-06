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جماعة البيضاء: لم نحسم بعد في استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية وسائل النقل

2022-01-06 / 1:20 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

أكد مجلس جماعة الدار البيضاء، أنه لم يحسم بعد في اعتماد المجانية في استعمال مختلف وسائل النقل الجماعي من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة “.

وذكر المجلس في بلاغ له، أن طرح موضوع المجانية يتطلب التشاور مع كافة الشركاء في تدبير هذا القطاع.

وأضاف أن تدبير قطاع النقل الجماعي سواء بواسطة الطرامواي أو الحافلات، يتم في إطار عقود مع كل من شركة الدار البيضاء للنقل، وشركة ألزا، وبالتالي، فإن طرح موضوع المجانية يتطلب التشاور مع شركائنا في تدبير هذا القطاع.

وشدد المصدر ذاته، على أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تشكل أحد اهتمامات مجلس جماعة الدار البيضاء، بحيث لديه إرادة قوية لبلورة وتسطير مشاريع لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية، عند إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022 / 2027، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

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