صحيفة أمريكية: المغرب يبني قاعدة للدفاع الجوي بسيدي يحيى الغرب

هبة بريس

كشفت صحيفة “ديفينس نيوز” (Defense News) الأمريكية المتخصصة في شؤون الصناعات الدفاعية، أن صورا للأقمار الصناعية تظهر أن المغرب يبني قاعدة دفاع جوي جديدة في منطقة سيدي يحيى الغرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مغربي رفض الكشف عن اسمه، تأكيد الخبر، رافضا الكشف عن الإحداثيات الدقيقة لموقع تشييد القاعدة.

وأضافت الصحيفة، بأن المغرب اشترى “نظام الدفاع الصاروخي الفرنسي القصير المدى، ووقع عقدا بقيمة 226 مليون دولار أمريكي مع شركة تصنيع الصواريخ الأوروبية MBDA، لشراء نظام الإطلاق العمودي للصواريخ”.

وتابعت، بأن المغرب تمكن مؤخرا من تثبيت وتفعيل النظام الدفاعي الصيني، ليكون أول نظام دفاعي تمتلكه الرباط موجه للتصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى.

وزاد بأن المغرب يتجه إلى الحصول على أنظمة دفاع أخرى، منها نظام الدفاع الأمريكي “باتريوت” ونظام الدفاع الإسرائيلي “باراك 8″، بعد أن كان يعتمد فقط على قواته الجوية للتعامل مع التهديدات المحتملة من الجو.

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