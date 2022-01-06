تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس :

– تطوان : 6 ملمترات – طنجة : 5 ملمترات – وجدة والعرائش : 4 ملمترات – الناظور والحسيمة وشفشاون : 3 ملمترات

– القنيطرة ومكناس وتاوريرت وبنسليمان وتازة وتيط مليل : أقل من ملمتر .

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