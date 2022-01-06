تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2022-01-06 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس :

– تطوان : 6 ملمترات – طنجة : 5 ملمترات – وجدة والعرائش : 4 ملمترات – الناظور والحسيمة وشفشاون : 3 ملمترات

– القنيطرة ومكناس وتاوريرت وبنسليمان وتازة وتيط مليل : أقل من ملمتر .

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