فاس.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة أسلاك نحاسية وتخريب منشٱت عامة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنسودة، خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخصين أحدهما قاصر يبلغان من العمر 15 و 20 سنة، اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بسرقة أسلاك نحاسية و تخريب منشآت ذات منفعة عامة.

و جاءت عملية توقيف المشتبه فيهما، الملقبان “ولد سليمة” و “البيض السخون” على مستوى حي المرجة نفوذ منطقة بنسودة في إطار العمليات الأمنية اليومية، وهما في حالة تلبس بتخريب وسرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بإحدى شركات الإتصالات، حيث ضبطهما ووضع حد لنشاطهما الإجرامي، مع حجز مجموعة من الأسلاك النحاسية، و سلاح أبيض يشتبه في كونه يستعمل في قطع و اتلاف الأسلاك النحاسية موضوع السرقة.

من خلال البحث الأولي تبين على أن المشتبه فيهما، سبق و أن قاما بعمليات سرقة مماثلة بإحدى التجزئات السكنية حديثة البناء مستغلين خلوها من الـمارة، والتي استهدفت الأسلاك النحاسية الخاصة بشركة الإتصالات، رفقة مشاركين آخرين، الذين تمت تشخيص هويهتم.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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