زياش يعلق على استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني لكأس افريقيا

ادريس دحني - هبة بريس

بصم اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش على أداء مميز في المباراة التي جمعت فريقه أمام توتنهام برسم مباراة الكأس , حيث تم اختياره رجلا للمواجهة .

وعقب اللقاء علق حكيم زياش على المباراة حيث صرح لقناة بيين سبورت القطرية بأن فريقه سيطر على المجريات وخصوصا خلال الشوط الاول، وتأسف على تضييع جملة من الفرص , حيث كان بإمكان تشيلسي انهاء اللقاء بحصة عريضة .

وفي رده على سؤال حول موقفه من استبعاده من كأس افريقيا قال زياش بأنه يركز على ادائه ويحاول تقديم الأفضل قدر المستطاع , وأضاف أن الأمور الاخرى التي تحدث خارج نطاق كرة القدم لا تعنيه في شيء ولا يكثرت لها .

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