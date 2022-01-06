صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

بتهمة التحريض على الكراهية.. فرنسا تحل جمعيتين إسلاميتين

2022-01-06 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حل مجلس الوزراء الفرنسي، جمعيتين اتهمهما بالتحريض على الكراهية وإقامة علاقات مع حركات متشددة.

وكشف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في حسابه على شبكة “تويتر” الاجتماعية، أن جمعيتي “Association Allonaise pour le Juste Milieu” و”Al Qalam” مناهضتان لقانون الأمن الداخلي الذي يسمح بموجب مرسوم بحل جمعيات تساهم في التمييز والكراهية والعنف أو تنشر أفكار يمكن أن تسفر عن أعمال إرهاب.

وتقدر الحكومة أن الجمعيتين وقادتهما يديرون مسجدا في الوني يسع 300 مصل، ومدرسة لتعليم القرآن تسع 110 أطفال يؤيدون أعمال ومواقف قادتهم، وكذلك التشدد الذي يسمح باللجوء إلى “الجهاد” المسلح.

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