“التعليم عن بعد”.. بنموسى يتدارس الحلول الرقمية لضمان الاستمرارية البيداغوجية
عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 05 يناير 2022، جلسة عمل مع عز العرب حسيبي مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) من أجل تدارس الحلول الرقمية التي من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية عندما تقتضي الحالة الوبائية تبني أحد أنماط التعليم غير الحضوري.
وبهذه المناسبة ركز بنموسى على ضرورة وضع حلول من شأنها ضمان التكافؤ والانصاف وتقليص الفوارق بين التلميذات والتلاميذ.
كما دعا السيد الوزير إلى تبني مقاربة تراعي خصوصيات مختلف الأسلاك و المستويات التعليمية.
وأكد بنموسى أن الحلول التي سيتم تنزيلها تدريجيا ستشكل فرصة من أجل الانتقال السلس نحو نظام تعليمي يزاوج بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودةو ذلك بغية الإرتقاء بمستويات التعليم و التعلم.
وأعتبر الوزير أن المزايا العديدة التي يوفرها التعليم الرقمي ستمكن من تجاوز بعض الإكراهات التي تعاني منها المنظومة التعليمية.
12 تعليقات
ياسيد بن موسى إصلاح التعليم بالمغرب سيرجع الى الوراء بمئات السنين هههههههههههه
إنها سياسة مرفوضة لا علاقة بينها وبين الإصلاح.ولحد الآن ياسيد بن موسى التعليم في المغرب جد متدهور… بقرارتكم التافهة بإعادة السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه من أجل الدراسة عن بعد .. أليس ظلما في حق التلميذ….
أنا لا أصدق أن التعليم عن بعد سيكون الحلول المناسبة الرقمية الإستمرارية البيداغوجية والتربوية… لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم…
إنها تعديلات مرفوضة .الكل ضد هذآ القرار التافه الذي سيسبب تدهورا في حق التلميذ حسبي الله ونعم الوكيل.
أنتم تعرفون خلال الموسم الدراسي الماضي بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا تدهور التعليم والآن تقومون بإعادة الاغلاق المؤسسات التعليمية والرجوع الى الصفر مرة أخرى…
سياسة قائمة بين الدول التالث باعتبار أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع تقومون بالتعليم عن بعد فكرة فاشلة…
إنه حكم احتكاري وانهياري في حق التلاميذ كلهم رافضين رافضين التعليم عن بعد…
في نظركم أنها حلول ستنقد التعليم بالعكس بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
سبحان الله التعليم لازال متؤخرا في المغرب على غرار الدول الأخرى…
قبل أن نتحدث عن الإصلاح المنظومة التعليمية ..أين ذهبت أموال المنح الجامعية التي هضمت ولا ندري من خضمها هههههههههههه.
دراسات فاشلة وحكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف مع التعليم إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التمثيليات والاكاذيب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
ياسيد بن موسى أنتم تفرضون علينا قراراتكم كمثل السن المحدد لإجراء الامتحانات وووووووو وغيرها أليس هذه السيطرة السياسية واضحة كوضوح الشمس ومضحكة في نفس الوقت هههههههههههه.