الصورة تعبيرية

سرقوا خزنة حديدية من محل لبيع المجوهرات.. توقيف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-01-06 / 9:25 صباحًا
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على سرقة خزنة حديدية من داخل محل لبيع المجوهرات في غضون شهر دجنبر المنصرم، حيث مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفهم وحجز سيارة خفيفة كانوا يستعملونها لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعنيين بالأمر يشتبه في تورطهم في ارتكاب عملية سرقة مماثلة من داخل محل تجاري لبيع السيارات بمدينة المحمدية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوادث السير خلال اسبوع : 16 قتيلا و1756 جريح

حوادث السير خلال اسبوع : 16 قتيلا و1756 جريح

2022-01-04 / 9:02 مساءً
Photo of طرفاية.. إحباط أربع محاولات للهجرة السرية

طرفاية.. إحباط أربع محاولات للهجرة السرية

2022-01-04 / 8:11 مساءً
Photo of العثور على جثة معلقة بشجرة في خريبكة

العثور على جثة معلقة بشجرة في خريبكة

2022-01-04 / 6:58 مساءً
Photo of السلطات المحلية بأكادير تقتحم محلا للشيشة وتعتقل صاحبه

السلطات المحلية بأكادير تقتحم محلا للشيشة وتعتقل صاحبه

2022-01-04 / 2:33 مساءً
Photo of حادث انقلاب شاحنة يسفر عن حجز كمية من السجائر المهربة بايت ملول

حادث انقلاب شاحنة يسفر عن حجز كمية من السجائر…

2022-01-04 / 2:28 مساءً
Photo of حاول سرقة وكالة بنكية.. توقيف عشريني بطنجة

حاول سرقة وكالة بنكية.. توقيف عشريني بطنجة

2022-01-04 / 12:58 مساءً
Photo of ضباب كثيف يغطي السماء و يتسبب في حوادث سير بطرقات البيضاء

ضباب كثيف يغطي السماء و يتسبب في حوادث سير…

2022-01-04 / 11:10 صباحًا
Photo of أكادير: إنقاذ إمام مسجد من الغرق والعثور عل جثة زوجته مطعونة بسكين

أكادير: إنقاذ إمام مسجد من الغرق والعثور عل جثة…

2022-01-04 / 10:33 صباحًا
Photo of طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي

طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي

2022-01-03 / 6:01 مساءً
Photo of إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

2022-01-03 / 1:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق