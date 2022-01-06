سرقوا خزنة حديدية من محل لبيع المجوهرات.. توقيف 5 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على سرقة خزنة حديدية من داخل محل لبيع المجوهرات في غضون شهر دجنبر المنصرم، حيث مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفهم وحجز سيارة خفيفة كانوا يستعملونها لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعنيين بالأمر يشتبه في تورطهم في ارتكاب عملية سرقة مماثلة من داخل محل تجاري لبيع السيارات بمدينة المحمدية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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