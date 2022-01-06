بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية مها أبو العوف

هبة بريس - وكالات

توفيت في ساعات متأخرة من يوم أمس الأربعاء، الفنانة مها أبو عوف، شقيقة الفنانة عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة.

وذكرت مصادر أن الراحلة أصيبت بوعكة صحية مفاجئة في اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالإضافة إلى معاناتها مع مرض السرطان.

ويذكر أن الفنانة مها أبو عوف قد ولدت عام 1959، وتخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة “فور إم” في أواخر السبعينيات، وانتقلت مها أبو عوف بعدها إلى العمل في السينما والتليفزيون، وقدمت عشرات الأعمال المميزة وأبرزها مسلسل “فارس بلا جواد” و”أنا وهؤلاء” و”حضرة المتهم أبي” و”راجل وست ستات” وغيرها، بالإضافة إلى عدة أفلام مثل “حالة حب” و”معلش احنا بنتبهدل” وغيرها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0