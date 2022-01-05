زلزال” في بطولة أستراليا المفتوحة.. إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش المصنف أول عالميا

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون حدوديون في بيان إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا الخميس بعد أن فشل في تلبية متطلبات الدخول الصارمة.

وقالت قوة الحدود الأسترالية “للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا”.

وكان ديوكوفيتش توجه إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي، وهو خبر بمثابة “زلزال” يضرب هذه البطولة.

وفي غمرة القلق العالمي من تفشي كورونا، كان منظمو البطولة أعلنوا أن ديوكوفيتش حصل على إعفاء طبي وهو الأمر الذي تسبب بحالة غضب بين الأستراليين.

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