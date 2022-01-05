المغرب، محور للمبادلات
الصورة تعبيرية

صندوق النقد الدولي: المغربي سيعرف انخفاض التضخم

2022-01-05 / 10:40 مساءً
1
هبة بريس _ اقتصاد

أكدت توقعات صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم سترتفع في بعض الدول المغاربية خلال 2022.

ويعتبر خبراء الاقتصاد أن معدلات التضخم التي تزيد عن 10 في المئة تهدد بالانفلات نحو “التضخم الحاد والمفرط”، والذي يشكل كابوساً للبنوك المركزية والساسة بسبب صعوبة التحكم فيه مع انهيار قيمة العملة وارتفاع جامح للأسعار بأرقام فلكية.

وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن معدلات التضخم في الدول المغاربية لن تصل إلى عتبة 10 في المئة، لكنها ارتفعت في بعض البلدان عن أرقام العام الماضي.

وبخصوص المغرب.. وعلى عكس البلدان المغاربية الأخرى، أكدت توقعات صندوق النقد الدولي أن المغربي سيعرف انخفاض التضخم بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ 1.2 في المئة في 2022.

وعانى قطاع السياحة في المغرب من تداعيات جائحة كورنا منذ 2020، لكن تحويلات مغاربة الخارج ارتفعت في نفس الفترة.

ومؤخرا أعلنت وزارة السياحة “التزامها بتفعيل مخطط واسع لدعم مهنيي السياحة في أقرب الآجال”.

كما وعدت بمنح دعم مالي يناهز 215 دولار شهريا للعاملين في القطاع يغطي الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء تستحوذ على ثلث مبيعات السيارات و “الكات كات” الأكثر طلبا في المغرب

البيضاء تستحوذ على ثلث مبيعات السيارات و “الكات كات”…

2022-01-07 / 4:08 مساءً
Photo of صحيفة “لوبوان”: جاذبية المغرب وموقعه يجعلان منه بلدا محوريا بالنسبة للصين

صحيفة “لوبوان”: جاذبية المغرب وموقعه يجعلان منه بلدا محوريا…

2022-01-07 / 10:47 صباحًا
Photo of عمور: قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيساهم في خلق 50 ألف منصب شغل

عمور: قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيساهم في خلق 50…

2022-01-07 / 10:28 صباحًا
Photo of طنجة-تطوان- الحسيمة ثالث جهة اقتصادية بناتج يبلغ 126 مليار درهم

طنجة-تطوان- الحسيمة ثالث جهة اقتصادية بناتج يبلغ 126 مليار…

2022-01-07 / 7:30 صباحًا
Photo of البنك الدولي يرد على ادعاءات اعلام الحزائر وحشره للمغرب

البنك الدولي يرد على ادعاءات اعلام الحزائر وحشره للمغرب

2022-01-06 / 10:51 مساءً
Photo of الغاز الطبيعي.. مجلس المنافسة يدلي برأي سلبي حول مشروع القانون رقم 94.17‏

الغاز الطبيعي.. مجلس المنافسة يدلي برأي سلبي حول مشروع…

2022-01-06 / 7:26 مساءً
Photo of بيع أكثر من 175 ألف سيارة بالمغرب خلال 2021

بيع أكثر من 175 ألف سيارة بالمغرب خلال 2021

2022-01-06 / 4:47 مساءً
Photo of مسؤول صيني عن ” الحزام والطريق” ..المغرب والصين يدشنان عهدا جديدا من التعاون

مسؤول صيني عن ” الحزام والطريق” ..المغرب والصين يدشنان…

2022-01-05 / 8:00 مساءً
Photo of عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بلغ 6331 شباكا بالمغرب

عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بلغ 6331 شباكا بالمغرب

2022-01-05 / 5:29 مساءً
Photo of المكتب الوطني للكهرباء يشرع بداية سنة 2022 بتشغيل مجمع الطاقة الريحية بتازة

المكتب الوطني للكهرباء يشرع بداية سنة 2022 بتشغيل مجمع…

2022-01-05 / 3:39 مساءً

تعليق واحد

  1. صندوق النقد الدولي هو الذي جعل الدول المتخلفة في الصندوق مغلولة يدها بسياسة بيع الربح لأكل رأس المال أين هذه الدولة التي انتفعت إنها مصيدة يصطاد بها الكبار الصغار بلاتعب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق