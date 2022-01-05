المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد من أعراضه النباح والهديان “
رد الاعلامي المغربي ومقدم النشرات الاخبارية بقناة الجزيرة القطرية، عبد الصمد ناصر الصاع صاعين لبعض الأبواق المعادية للمغرب وعلى رأسهم البوق الأخير جمال ريان، دون تسميته، معتبرا أنها مصابة بفيروس جديد يدعى أومرّوك “OMARROUK “.
وأضاف الإعلامي المغربي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رداً على التدوينات المعادية للمغرب وأبرزها ما كتبه جمال ريان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي والتي خصصها لمهاجمة المغرب ونظامه وحتى المغاربة المعلقين، (أضاف ) بالقول :”منظمة الصحة النفسية أعلنت عن إكتشاف متحور جديد للفيرس، شديد العدوى، أطلق عليه إسم OMARROUK.. أومرّوك”.
واسترسل عبد الصمد ناصر في نفس التدوينة قائلا، :” إن أخطر اعراض هذا المرض هي النباح وحمى التغريد والهديان للمصابين، لافتا إلى أنه لا يعرف له علاج ولا لقاح لحد الآن”.
يشار إلى أن عددا من الإعلاميين الجزائريين دأبو مؤخرا على الخروج بتدوينات تحمل الكثير من التحامل ضد المغرب، وفي مقدمتهم المعلق الرياضي الشهير حفيظ الدراجي، الذي استغل شهرته ومكانته في مجموعة قنوات “بين سبورت” للتهجم على المملكة وترويج ادعاءات العسكر الجزائري ضد المغرب، مما جعل ادارة الشركة القطرية توجه اليه تحذيرات من مغبة المضي في هذا التوجه، على غرار مواطنته خديجة بنقلة وآخرهم جمال ريان الذي يحمل الجنسية الأردنية والمزاد بفلسطين.
2 تعليقات
الرحل انتقد التطبيع وانتم هاجمتوه بكل الوسائل حتى عائلته لم تسلم هل اصبحتم جميعا معا التطبيع لاحول ولا قوة الا بالله
مجرد تساؤل.
هل ريان وحده من انتقد سياسة الهرولة !!!؟؟؟
كأس العرب الأخيرة كشفت موقف الجماهير العربية. ذلك ما عبر عنه مغربي بشريط منشور على اليوتوب تحت عنوان: “مغربي حر يقولها صراحة كل العرب شجعوا المنتخب الجزائري ولم يشجعوا المنتخب المغربي في كأس العرب”.
لا سيما الفلسطينيين داخل فلسطين.
وأذكر ناصر عبد الصمد أن هناك متحورات أخرى اصابت المغرب في مقتل بانتقادها للمغرب الذي ارتمى في أحضان الصهيونية بدون مقابل:
– منظمة التحرير الفلسطينية.
– حركة فتح.
– حركة حماس
– الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
– وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني السابق، حسن عصفور
– حنان عشراوي.
– إيمان عياد الفلسطينية.
– الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
– رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني
– زيدان القنائى المتحدث باسم مُنظّمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
– الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
– المفكر اللبناني معن بشور .
– اللواء سمير راغب المحلل في الشؤون العسكرية بمصر
– المفكر بنسالم حميش، وزير الثقافة الأسبق
– حزب العمال بتونس.
وأختم بما كتبته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بالقول: “العرب يجعلون منّا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا، توجد كل أنواع اتفاقات السلام والحبر الذي يكاد ينتهي بالطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض فيثبت الرياضيون العرب أن إسرائيل بنظرهم ليست موجودة”.