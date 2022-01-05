المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد من أعراضه النباح والهديان “

هبة بريس-ادريس بيگلم

رد الاعلامي المغربي ومقدم النشرات الاخبارية بقناة الجزيرة القطرية، عبد الصمد ناصر الصاع صاعين لبعض الأبواق المعادية للمغرب وعلى رأسهم البوق الأخير جمال ريان، دون تسميته، معتبرا أنها مصابة بفيروس جديد يدعى أومرّوك “OMARROUK “.

وأضاف الإعلامي المغربي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رداً على التدوينات المعادية للمغرب وأبرزها ما كتبه جمال ريان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي والتي خصصها لمهاجمة المغرب ونظامه وحتى المغاربة المعلقين، (أضاف ) بالقول :”منظمة الصحة النفسية أعلنت عن إكتشاف متحور جديد للفيرس، شديد العدوى، أطلق عليه إسم OMARROUK.. أومرّوك”.

واسترسل عبد الصمد ناصر في نفس التدوينة قائلا، :” إن أخطر اعراض هذا المرض هي النباح وحمى التغريد والهديان للمصابين، لافتا إلى أنه لا يعرف له علاج ولا لقاح لحد الآن”.

يشار إلى أن عددا من الإعلاميين الجزائريين دأبو مؤخرا على الخروج بتدوينات تحمل الكثير من التحامل ضد المغرب، وفي مقدمتهم المعلق الرياضي الشهير حفيظ الدراجي، الذي استغل شهرته ومكانته في مجموعة قنوات “بين سبورت” للتهجم على المملكة وترويج ادعاءات العسكر الجزائري ضد المغرب، مما جعل ادارة الشركة القطرية توجه اليه تحذيرات من مغبة المضي في هذا التوجه، على غرار مواطنته خديجة بنقلة وآخرهم جمال ريان الذي يحمل الجنسية الأردنية والمزاد بفلسطين.

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