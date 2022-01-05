الصورة تعبيرية

صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح

2022-01-05 / 9:40 مساءً
0
ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو بفضل عملها الروتيني في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها اليوم الأربعاء 05 يناير 2022، من توقيف شخص مصنف خطر من ذوي السوابق القضائية المتعددة في السرقة بالعنف و الضرب والجرح بالسلاح الأبيض .

المشتبه به تم إيقافه بحي الرفايف نتيجة بحث ميداني دقيق، أسفر عن تحديد مكان اختبائه، بعدما توارى عن الأنظار بعد الاشتباه في تورطه في عدة قضايا تهم السرقات بالعنف باستعمال السلاح الأبيض .
الشخص الموقوف وحسب مصدر خاص لـ ” هبة بريس ” ، حجزت بحوزته أشياء من المسروقات ، كما أسفر تنقيط هويته عن كونه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوف لحظة إيقافه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة ريثما يتم تقديمه على العدالة لتقول كلمتها في حقه بالمنسوب إليه

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم المعطي جوريو

برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم المعطي…

2022-01-05 / 10:15 مساءً
Photo of المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد من أعراضه النباح والهديان “

المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد…

2022-01-05 / 9:50 مساءً
Photo of بنك المغرب يصدر لائحة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها البنوك مجانا لزبنائها

بنك المغرب يصدر لائحة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها…

2022-01-05 / 9:28 مساءً
Photo of الراضي :”منذ 2013 وأنا أحمل على عاتقي ملف المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان”

الراضي :”منذ 2013 وأنا أحمل على عاتقي ملف المستشفى…

2022-01-05 / 9:16 مساءً
Photo of لجنة الاستثمارات.. المصادقة على 31 اتفاقية لخلق أزيد من 11 ألف منصب شغل

لجنة الاستثمارات.. المصادقة على 31 اتفاقية لخلق أزيد من…

2022-01-05 / 9:05 مساءً
Photo of محكمة النقض تؤيد حكم الاعدام في حق قاتل الطفل عدنان

محكمة النقض تؤيد حكم الاعدام في حق قاتل الطفل…

2022-01-05 / 8:44 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 22 مرشحا للهجرة غير…

2022-01-05 / 8:16 مساءً
Photo of مطالب لأخنوش بمراجعة اعتماد التوقيت الصيفي

مطالب لأخنوش بمراجعة اعتماد التوقيت الصيفي

2022-01-05 / 7:49 مساءً
Photo of خريبكة : النيابة العامة تأمر بايداع منعش عقاري السجن

خريبكة : النيابة العامة تأمر بايداع منعش عقاري السجن

2022-01-05 / 6:42 مساءً
Photo of بنسعيد : المقاولات الصحافية في حاجة إلى نموذج اقتصادي جدي

بنسعيد : المقاولات الصحافية في حاجة إلى نموذج اقتصادي…

2022-01-05 / 6:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق