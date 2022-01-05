صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو بفضل عملها الروتيني في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها اليوم الأربعاء 05 يناير 2022، من توقيف شخص مصنف خطر من ذوي السوابق القضائية المتعددة في السرقة بالعنف و الضرب والجرح بالسلاح الأبيض .

المشتبه به تم إيقافه بحي الرفايف نتيجة بحث ميداني دقيق، أسفر عن تحديد مكان اختبائه، بعدما توارى عن الأنظار بعد الاشتباه في تورطه في عدة قضايا تهم السرقات بالعنف باستعمال السلاح الأبيض .

الشخص الموقوف وحسب مصدر خاص لـ ” هبة بريس ” ، حجزت بحوزته أشياء من المسروقات ، كما أسفر تنقيط هويته عن كونه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوف لحظة إيقافه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه تحت إشراف النيابة العامة المختصة ريثما يتم تقديمه على العدالة لتقول كلمتها في حقه بالمنسوب إليه

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0