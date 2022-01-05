محكمة النقض تؤيد حكم الاعدام في حق قاتل الطفل عدنان

2022-01-05 / 8:44 مساءً
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هبة بريس _ ع اسماعيل

أصدرت محكمة النقض بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالإعدام في حق قاتل الطفل عدنان بوشوف.

هذا وقضت المحكمة الإبتدائية بطنجة في الحكم الأول، بإلاعدام في حق “ع. ح” المتهم الرئيسي في الواقعة، بعد متابعته بتهم تتعلق بالاغتصاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر وهتك عرضه بإستعمال القوة والعنف

وكان المتهم الرئيسي، أوقفته الشرطة القضائية للمدينة في اليوم الخامس من البحث عن الضحية عدنان، الذي أبلغت أسرته عن اختفائه، وبعد الاستماع إليه، اعترف بالاعتداء جنسيا عليه ثم قتله ودفنه في مكان قريب من مسكنه، قبل أن يدل عناصر الشرطة على مكان دفن جثته.

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‫4 تعليقات

  3. مثل هذه الجرائم الشنعاء اللا انسانية لا داعي لها أن تخوض كل هذا الطريق الطويل. المجرم اعترف بجريمته التي لا يقوم بها حتى الحيوان. في يوم الاعتراف يحكم باقصى العقوبات وتنفد العقوبة في الحين.

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