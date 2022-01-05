البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2022-01-05 / 8:16 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط بعرض ساحل الناظور، قدمت، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، في ظروف جوية صعبة وسيئة للغاية، المساعدة لقارب تقليدي الصنع كان على متنه 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية، منهم 21 مغربيا (5 نساء و3 أطفال).

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل

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