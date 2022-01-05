مطالب لأخنوش بمراجعة اعتماد التوقيت الصيفي
هبة بريس _ الرباط
وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا مكتوبا إلى رئيس الحكومة، حول مخاطر اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.
ونبه الأخير الحكومة لمخاطر اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.
وأكد حموني أن الجميع يعلم أهمية النوم في العمل السليم للجهاز المناعي والهرموني والقلب والأوعية الدموية والمزاج، مشيرا أن دراسة فرنسيةأجريت مؤخرا أكدت أن التوقيت الصيفي المفروض علينا خلال فصل الشتاء أمر غير طبيعي
ما رأيك؟
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5 تعليقات
يجب إلغاء هذا التوقيت الصيفي نهائيا
نعم انا مع الرجوع الى العمل بالتوقيت العادي الذي يعادل ساعة اكرنيتش اما التوقيت الحالي فانه سبب العديد من المشاق والمحن للاسر فليس من المعقول استمرار العمل به
هد الحكومة هي اللي كانت مشاركة مع الحكومة السابقة و الفاشلة هي اللي وضعة هد الساعة المشؤمة الاضافية اللي جعلم الناس تخرج في نصف الليل للعمال و الاطفال للمداريس و اللي مرضات الصغير و الكبير و في هد الساعة اللي تيوقع فيها كل الجرائيم السرقة و الاغتصاب وووو يجيب حدف هد الساعة المشؤمة و الحفاض على السلامة و الصحة المواطن .
ناهيك سيدي حموني عن الجرائم التي تقع يوميا في ضلام الصباح الباكر وخاصة للعاملات اللاءي يعترض سبيلهن قطاع الطرق بالسيوف ويسلبنهن اغراضهن تاركينهن تحت تأثير جرح السيوف فالتقوا الله فينا ياعباد الله.
يجب على الحكومة اعادة النظر في هذه الساعة الاضافية لما فيها من ضرر على صحة المواطنين و الاطفال