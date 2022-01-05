مطالب لأخنوش بمراجعة اعتماد التوقيت الصيفي

هبة بريس _ الرباط

وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا مكتوبا إلى رئيس الحكومة، حول مخاطر اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.

ونبه الأخير الحكومة لمخاطر اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء.

وأكد حموني أن الجميع يعلم أهمية النوم في العمل السليم للجهاز المناعي والهرموني والقلب والأوعية الدموية والمزاج، مشيرا أن دراسة فرنسيةأجريت مؤخرا أكدت أن التوقيت الصيفي المفروض علينا خلال فصل الشتاء أمر غير طبيعي

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