مصرع 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بفيلادلفيا

2022-01-05 / 7:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نقلت شبكة أخبار “سي أن أن” عن مسؤول محلي قوله، الأربعاء، إن 13 شخصا، بينهم 7 أطفال، قضوا في حريق شب في مبنى بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وأعرب نائب مفوض قسم الإطفاء في المدينة، كريغ مورفي، عن حزنه لفقدان عدد من الأطفال، طالبا، خلال مؤتمر صحفي، الصلاة لأرواح الأطفال الضحايا.

وقالت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا إن الحريق اندلع في منزل في فيرمونت بالمدينة صباح الأربعاء، مضيفة أنها احتاجت لنحو 50 دقيقة من أجل السيطرة عليه.

وقال رئيس البلدية، جيم كيني، في مؤتمر صحفي “بلا شك هذا هو أحد أكثر الأيام مأساوية في تاريخ مدينتنا”.

وأضاف أن “خسارة الكثير من الأطفال أمر مدمر”.

وذكرت السلطات المحلية أنها لا تزال تحقق في سبب اندلاع الحريق

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