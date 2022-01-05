ألمانيا : مبادرة الحكم الذاتي ”أساس جيد” لتسوية قضية الصحراء المغربية

هبة بريس _ الرباط

في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة السنة الجديدة، أكد رئيس جمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، أن “المغرب قام تحت القيادة الملكية بإصلاحات واسعة”، مذكرا ب”دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب”.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته إلى الملك محمد السادس، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الاقليمي.

كما ذكر “بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”.

وقال الرئيس الألماني “نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف”.

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى الملك “إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0