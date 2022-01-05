الصورة تعبيرية

ألمانيا : مبادرة الحكم الذاتي ”أساس جيد” لتسوية قضية الصحراء المغربية

2022-01-05 / 7:01 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة السنة الجديدة، أكد رئيس جمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، أن “المغرب قام تحت القيادة الملكية بإصلاحات واسعة”، مذكرا ب”دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب”.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته إلى الملك محمد السادس، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الاقليمي.

كما ذكر “بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف”.

وقال الرئيس الألماني “نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف”.

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى الملك “إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إتحاديو إنزكان يرفعون شعار ” إرحل” في وجه لشكر ويرفضون ولاية ثالثة

إتحاديو إنزكان يرفعون شعار ” إرحل” في وجه لشكر…

2022-01-05 / 8:12 مساءً
Photo of بوريطة : خطة التنفيذ المشترك لـ ” الحزام والطريق ” أداة لتعزيز الشراكة بين المغرب ‏والصين

بوريطة : خطة التنفيذ المشترك لـ ” الحزام والطريق…

2022-01-05 / 7:32 مساءً
Photo of الرئيس الألماني يوجه دعوة للملك محمد السادس لزيارة ألمانيا

الرئيس الألماني يوجه دعوة للملك محمد السادس لزيارة ألمانيا

2022-01-05 / 6:47 مساءً
Photo of أمام لجنة برلمانية.. بوريطة يستعرض مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات دولية

أمام لجنة برلمانية.. بوريطة يستعرض مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات…

2022-01-05 / 5:50 مساءً
Photo of تنصيب اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

تنصيب اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار…

2022-01-05 / 5:38 مساءً
Photo of الصين تمنح المغرب صفة “الدولة المحورية” و تعتبره شريكا و صديقا

الصين تمنح المغرب صفة “الدولة المحورية” و تعتبره شريكا…

2022-01-05 / 2:14 مساءً
Photo of بوريطة: “علاقتنا بالصين قوية و عرفت دينامية كبيرة منذ زيارة الملك لبكين”

بوريطة: “علاقتنا بالصين قوية و عرفت دينامية كبيرة منذ…

2022-01-05 / 1:51 مساءً
Photo of التوقيع على خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين المغرب والصين

التوقيع على خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين المغرب…

2022-01-05 / 1:36 مساءً
Photo of التقدم والاشتراكية يشجب تصعيد ومناورات حكام الجزائر ضد البلاد

التقدم والاشتراكية يشجب تصعيد ومناورات حكام الجزائر ضد البلاد

2022-01-05 / 11:05 صباحًا
Photo of وفاة الوزير والسفير الأسبق المعطي جوريو

وفاة الوزير والسفير الأسبق المعطي جوريو

2022-01-05 / 10:36 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق