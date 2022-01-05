الرئيس الألماني يوجه دعوة للملك محمد السادس لزيارة ألمانيا
هبة بريس - الرباط
وجه الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة، يدعوه فيها الى زيارة المانيا .
وبحسب بلاغ للديوان الملكي فقد جاء في رسالة الرئيس الالماني إن “المغرب أجرى في ظل قيادتكم إصلاحات واسعة النطاق” لافتا الى “الدعم المستمر (لألمانيا) من أجل تنمية المغرب” .
وبحسب البلاغ فقد قال الرئيس الالماني الى “إنني أقدر عاليا مناهجهم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي والانتقال الطاقي” .
وأوضح الرئيس الألماني أنه “بفضل التطور الدينامي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا استثماريا مهما بالنسبة للشركات الألمانية في إفريقيا” .
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المغرب لم يتغير ولن يتغير.ولاحولةولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
المغرب اصبح رقم صعب لايجب الإستهانة او الاستهزاء.المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس.
إن رسالة الرئيس الألماني الى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير .عاش ملكنا الغالي..
من خلال رسالة الرئيس الألماني يوجه دعوة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده للزيارة إلى ألمانيا.
ووفق البلاغ نفسه. فإن الرئيس الألماني أكد على العلاقة المتينة بينهما كما أكد على التطورات في المغرب التي عرفتها خلال تولي العرش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
شهد المغرب اصلاحات واسعة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس…
كما شجع بالمبادرات المبتكرة في مكافحة التغير المناخي.كما أنه أصدر الرئيس الألماني في تعزيزه في التطورات التي عرفها المغرب في مجال التحول الطاقي….
شهادة نعتز بها من طرف الرئيس الألماني في حق المغرب من تطورات السريعة التي عرفها المغرب….
بفضل السياسة الحكيمة لملكنا والسياسة الخارجية والتطور التكنولوجي والعلمي والدينامكي أصبح المغرب في حلة جديدة…
في هذآ السياق ذاته أكد الرئيس الألماني بالزيارة الملكية إلى ألمانيا لتزداد العلاقات الدبلوماسية بينهما….
ربما ستكون الزيارة الملكية ارساء شراكة استراتيجية جديدة بينهما ستعزز أكثر من السابق…..
إن السيد الرئيس الألماني لم يتجاهل فضية الصحراء المغربية لأنه أكد على المخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 وذالك المجهودات الجبارة والتضحيات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تجاه القضية الصحراوية المغربية….
إن قضية الصحراء المغربية قضية الرأي العام بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ذات مصداقية..واساس جيد جدا للتوصل إلى اتفاق السلم والسلام النزاعات الإقليمية…
إن من خلال رسالته أكد حرصه على ابراز الدور الأكبر للمملكة المغربية على المستوى الاقليمي…
كما أظهر الرئيس الألماني على المساهمة الكبيرة الدبلوماسية للمغرب من أجل الاستقرار السياسي بالمغرب والتنمية المستدامة في المنطقة…
منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده العرش والمغرب زاد جملا وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية هذآ بفظل ملكنا الغالي..
ملكنا الغالي الكل الجهود المبذولة في تحقيق مغرب أفضل بكثير من السابق يبذلها ولكن للاسف الشديد هناك من يلهب من ورائه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله المغرب أجمل واروع بالسياسة الحكيمة من ناحية الأمن والمخابرات المغربية للمجهود الذي يقومون به تجاه الوطن من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وهو أمر ضروري بالنسبة لألمانيا من شأنه القضاء على التطرف…وختاما شكرا جزيلا للسيد الرئيس الألماني بكلامه الطيب تجاه المغرب..