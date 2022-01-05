الرئيس الألماني يوجه دعوة للملك محمد السادس لزيارة ألمانيا
هبة بريس - الرباط
وجه الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة، يدعوه فيها الى زيارة المانيا .
وبحسب بلاغ للديوان الملكي فقد جاء في رسالة الرئيس الالماني إن “المغرب أجرى في ظل قيادتكم إصلاحات واسعة النطاق” لافتا الى “الدعم المستمر (لألمانيا) من أجل تنمية المغرب” .
وبحسب البلاغ فقد قال الرئيس الالماني الى “إنني أقدر عاليا مناهجهم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي والانتقال الطاقي” .
وأوضح الرئيس الألماني أنه “بفضل التطور الدينامي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا استثماريا مهما بالنسبة للشركات الألمانية في إفريقيا” .
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المغرب لم يتغير ولن يتغير.ولاحولةولاقوة إلا بالله العلي العظيم..