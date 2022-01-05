العمراني يسلط الضوء على الخيارات المتبصرة لجلالة الملك
الملك محمد السادس

الرئيس الألماني يوجه دعوة للملك محمد السادس لزيارة ألمانيا

2022-01-05 / 6:47 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

وجه الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة، يدعوه فيها الى زيارة المانيا .

وبحسب بلاغ للديوان الملكي فقد جاء في رسالة الرئيس الالماني إن “المغرب أجرى في ظل قيادتكم إصلاحات واسعة النطاق” لافتا الى “الدعم المستمر (لألمانيا) من أجل تنمية المغرب” .

وبحسب البلاغ فقد قال الرئيس الالماني الى “إنني أقدر عاليا مناهجهم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي والانتقال الطاقي” .

وأوضح الرئيس الألماني أنه “بفضل التطور الدينامي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا استثماريا مهما بالنسبة للشركات الألمانية في إفريقيا” .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إتحاديو إنزكان يرفعون شعار ” إرحل” في وجه لشكر ويرفضون ولاية ثالثة

إتحاديو إنزكان يرفعون شعار ” إرحل” في وجه لشكر…

2022-01-05 / 8:12 مساءً
Photo of بوريطة : خطة التنفيذ المشترك لـ ” الحزام والطريق ” أداة لتعزيز الشراكة بين المغرب ‏والصين

بوريطة : خطة التنفيذ المشترك لـ ” الحزام والطريق…

2022-01-05 / 7:32 مساءً
Photo of ألمانيا : مبادرة الحكم الذاتي ”أساس جيد” لتسوية قضية الصحراء المغربية

ألمانيا : مبادرة الحكم الذاتي ”أساس جيد” لتسوية قضية…

2022-01-05 / 7:01 مساءً
Photo of أمام لجنة برلمانية.. بوريطة يستعرض مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات دولية

أمام لجنة برلمانية.. بوريطة يستعرض مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات…

2022-01-05 / 5:50 مساءً
Photo of تنصيب اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

تنصيب اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار…

2022-01-05 / 5:38 مساءً
Photo of الصين تمنح المغرب صفة “الدولة المحورية” و تعتبره شريكا و صديقا

الصين تمنح المغرب صفة “الدولة المحورية” و تعتبره شريكا…

2022-01-05 / 2:14 مساءً
Photo of بوريطة: “علاقتنا بالصين قوية و عرفت دينامية كبيرة منذ زيارة الملك لبكين”

بوريطة: “علاقتنا بالصين قوية و عرفت دينامية كبيرة منذ…

2022-01-05 / 1:51 مساءً
Photo of التوقيع على خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين المغرب والصين

التوقيع على خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين المغرب…

2022-01-05 / 1:36 مساءً
Photo of التقدم والاشتراكية يشجب تصعيد ومناورات حكام الجزائر ضد البلاد

التقدم والاشتراكية يشجب تصعيد ومناورات حكام الجزائر ضد البلاد

2022-01-05 / 11:05 صباحًا
Photo of وفاة الوزير والسفير الأسبق المعطي جوريو

وفاة الوزير والسفير الأسبق المعطي جوريو

2022-01-05 / 10:36 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق