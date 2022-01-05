أمام لجنة برلمانية.. بوريطة يستعرض مشاريع قوانين متعلقة باتفاقيات دولية

2022-01-05 / 5:50 مساءً
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هبة بريس

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس المستشارين، عرضاً بخصوص مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

ويتعلق الأمر باتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية التشاد وجمهورية صربيا.

كما قدم بوريطة خمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي، واتفاقيتان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على التوالي، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهمان العمل متعدد الأطراف.

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