الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

هبة بريس - وكالات

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود والذي سيعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من يوم الخميس.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: “استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس 06 يناير 2022”.

وفي 29 سبتمبر 2021، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين

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