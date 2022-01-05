الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا
هبة بريس - وكالات
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود والذي سيعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من يوم الخميس.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: “استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس 06 يناير 2022”.
وفي 29 سبتمبر 2021، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين
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4 تعليقات
هل هذه مؤامرة جديدة ضد الجزائر ؟ . هل اصبحت الصين بدورها يدا من الايادي الخارجية .؟
لقد كان هناك منذ زمان. والكابرنات لم يعلنوا عن هذا الا اليوم. لا يمكنهم الاستغناء عن فرنسا ابدا
ولاية فرنسية مسخوطة ليس لاتاريخ يذكر فهي كانت ولا لازالت مستعمرة فرنسية.رغم سب وشتم فرنسا لهم فهم مخلصون لها والطاعة والولاء.
تقطعون العلاقات مع المغرب المسلم وتمدون الأيدي لمن قتل الشعب الجزائري ويسبكم علنا أي رجولة جزائريه جديدة هذه أي نذالة هذه والل لم اتفاجئ عقيدة عسكر الجزائر هي الولاء والانتماء لفرنسا الاستعمارية وعداء المغرب العربي