حصيلة صادمة.. تسجيل 5618 إصابة و5 وفيات جديدة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5618 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 977.579 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.872 .
كما تم التأكد من 1485 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 944.555.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
2 تعليقات
كم إصابات الزكام اليومية..؟.أكيد أن الحصيلة صادمة …رغم أن الوفيات ليست بالآلاف ولا بالمآت..ولاحتى بالعشرات ..ماذا يصدمكم أو يصطدم بكم.؟..لاحول ولاقوة إلا بالله..تريدون تبرير قراراتكم العشوئية من دون بلدان العالم.
الخطر مازال يحدق بنا علينا اتخاذ الحيطة والحدر باستعمال الكمامة واحترام مسافة التباعد واجتناب التجمعات وغسل اليدين بعد كل حين هذه العوامل ان نحن حافظنا عليها فاننا بدون شك سنبقى في مامن وحماية من العدوى