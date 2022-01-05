حصيلة صادمة.. تسجيل 5618 إصابة و5 وفيات جديدة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5618 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 977.579 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.872 .

كما تم التأكد من 1485 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 944.555.

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