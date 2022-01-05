الصورة تعبيرية

حصيلة صادمة.. تسجيل 5618 إصابة و5 وفيات جديدة

2022-01-05 / 4:31 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5618 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 977.579 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.872 .

كما تم التأكد من 1485 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 944.555.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم المعطي جوريو

برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم المعطي…

2022-01-05 / 10:15 مساءً
Photo of المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد من أعراضه النباح والهديان “

المغربي “ناصر” يقصف “جمال ريان” : “أومرّوك متحور جديد…

2022-01-05 / 9:50 مساءً
Photo of صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح

صفرو.. إيقاف مصنف خطر في ميدان السرقة بالضرب والجرح

2022-01-05 / 9:40 مساءً
Photo of بنك المغرب يصدر لائحة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها البنوك مجانا لزبنائها

بنك المغرب يصدر لائحة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها…

2022-01-05 / 9:28 مساءً
Photo of الراضي :”منذ 2013 وأنا أحمل على عاتقي ملف المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان”

الراضي :”منذ 2013 وأنا أحمل على عاتقي ملف المستشفى…

2022-01-05 / 9:16 مساءً
Photo of لجنة الاستثمارات.. المصادقة على 31 اتفاقية لخلق أزيد من 11 ألف منصب شغل

لجنة الاستثمارات.. المصادقة على 31 اتفاقية لخلق أزيد من…

2022-01-05 / 9:05 مساءً
Photo of محكمة النقض تؤيد حكم الاعدام في حق قاتل الطفل عدنان

محكمة النقض تؤيد حكم الاعدام في حق قاتل الطفل…

2022-01-05 / 8:44 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 22 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 22 مرشحا للهجرة غير…

2022-01-05 / 8:16 مساءً
Photo of مطالب لأخنوش بمراجعة اعتماد التوقيت الصيفي

مطالب لأخنوش بمراجعة اعتماد التوقيت الصيفي

2022-01-05 / 7:49 مساءً
Photo of خريبكة : النيابة العامة تأمر بايداع منعش عقاري السجن

خريبكة : النيابة العامة تأمر بايداع منعش عقاري السجن

2022-01-05 / 6:42 مساءً

‫2 تعليقات

  1. كم إصابات الزكام اليومية..؟.أكيد أن الحصيلة صادمة …رغم أن الوفيات ليست بالآلاف ولا بالمآت..ولاحتى بالعشرات ..ماذا يصدمكم أو يصطدم بكم.؟..لاحول ولاقوة إلا بالله..تريدون تبرير قراراتكم العشوئية من دون بلدان العالم.

  2. الخطر مازال يحدق بنا علينا اتخاذ الحيطة والحدر باستعمال الكمامة واحترام مسافة التباعد واجتناب التجمعات وغسل اليدين بعد كل حين هذه العوامل ان نحن حافظنا عليها فاننا بدون شك سنبقى في مامن وحماية من العدوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق