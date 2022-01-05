كورونا تغلق مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط

2022-01-05 / 4:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت إدارة مؤسسة “سان إيكسوبري” التابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، تعليق التعليم الحضوري وإغلاق أبوابها حتى إشعار آخر.

وقررت المؤسسة المذكورة، اعتماد التعليم عن بعد، وإغلاق أبوابها حتى إشعار آخر بقرار من السلطات المحلية بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وحسب مصدر مطلع، فقد سجلت حالات إصابة بالفيروس، بعد دخول التلاميذ والأطر التربوية من العطلة المدرسية، ما دفع بتعليق الحصص الدراسية الحضورية واعتماد التعليم عن بعد حتى تاريخ لاحق.

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