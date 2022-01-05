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عدد المتابعات في قضايا غسل الأموال بلغت 651 متابعة

2022-01-05 / 3:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة تسجيل 651 متابعة في قضايا غسل الأموال.

وذكر الداكي في كلمته بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالرباط، أن الأبحاث المالية الموازية سجلت زيادة هامة من 29418 بحثا سنة 2020 الى 16830 بحثا سنة 2021.

وأشار الداكي، الى الارتفاع في عدد أحكام قضايا غسل الأموال، لافتا الى أنه “بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا”

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تعليق واحد

  1. ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا وعانينا ماديا ونفسانيا ومازالنا نعاني وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس

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