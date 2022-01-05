عدد المتابعات في قضايا غسل الأموال بلغت 651 متابعة
هبة بريس - الرباط
كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة تسجيل 651 متابعة في قضايا غسل الأموال.
وذكر الداكي في كلمته بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالرباط، أن الأبحاث المالية الموازية سجلت زيادة هامة من 29418 بحثا سنة 2020 الى 16830 بحثا سنة 2021.
وأشار الداكي، الى الارتفاع في عدد أحكام قضايا غسل الأموال، لافتا الى أنه “بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا”
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2 تعليقات
ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا وعانينا ماديا ونفسانيا ومازالنا نعاني وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس
ياستاذي ! نحن نعلم ان مسؤوليتكم. هي تطبيق القانون وانكم لست ملزمين بصناعة القانون داخلها لانه ىُصنع داخل البرلمان الدي قد نجد فيه من لا يستطيعون جر الخط ولا قراءة جملة غير مفيدة حتى، فبالاحرى ان يفهم صناعة القوانين !ً
! ،. لكنكم سيدي مسؤول وجب عليه ان يبحث خارج حدود مسؤوليته ا حتى يمكنه بكل سهولة الدفاع عن تطبيق القانون.
هل تعرف سيدي ان كل مواطن في الدول التي تحترم قوانينها التي يصنعها رجالها (وليس مستكينيها ) هو رهن القانون ، فلكل مواطن ملفا تابعا للمداخيل والضرايب ويمكن للدوله ان تفتحه وتبحث عن مداخيله وضرائبه سنة بعد سنة ، منذ بداية عمله الى. لحظات البحث ومعرفة مااذا كان ذلك الشخص يستحق مايمتلك من مظاهر الثراء ام انه وصل اليه بالفساد و الغسيل الوسخ للاموال.
افهم سيدي ان ذلك ليس من اختصاصصكم ، لكنني اقول انني لو كنت مكانك. ورأت مارأيته من إحداثٍ لقوانين قد تصب للتخطية على الفاسدين وتجعلهم يشتغلون في هدوء كقانون من اين لك هذا. مثلا وقوانين اخرى مماثلة التى رموا بها . في سلة المهملات ، لو كنت مكانك . لقدمت استقالتي ، لاننى ساحي انني لا ا تشتغل على ارض صلبة ولو كانت كذلك لاستطعت اصطياد مئات الآ لاف ولربما الملايين من الخارجين على القانون وليس 653 التي تبدو كدر الرماد في العيون ، في بلد انهكه الفاسدون اكثر من الاعداء