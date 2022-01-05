تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي والقروي والشاهد إلى القضاء
هبة بريس - وكالات
أحالت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، إلى القضاء كلا من رئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وقال موقع “الصحفيين التونسيين بصفاقس” إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة الغنوشي، الشاهد، القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي إلى الدائرة الجناحية.
وأوضح الموقع أن إحالة المذكورين جاءت لمحاكمتهم بعدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
يشار إلى أن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة جاءت استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
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2 تعليقات
un vrai dictateur est en route est tous les dictateurs de north Africa seront très content car le printemps Arab a pas des bons resultas.
كلهم كان لهم نفس المصير . في الجزائر و مصر و تونس . ألا يمكن ان نأمل في مصير ٱخر غير هذا .؟