في ذكرى ميلاد والدها الراحل.. بسمة بوسيل:” بحبك يا بطل حياتي و كل عام و انت في نعيم الجنة”

2022-01-05 / 2:51 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -وجهت- رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة ذكرى ميلاده.

ونشرت خريجة ستار أكاديمي صور تجمعها بوالدها، معلقة عليها :“اللهم اجعل عيد ابي في الجنة أجمل، كل عام و كل يوم و انت في نعيم الجنة، يا رب افضل افرحك واخد رضاك حتى و انت في ايد ربنا، و ده اللي بيواسيني على ألم الفراق”.

وتابعت قائلة: “أنا عارفة انه عز و جل احن مني عليك، بحبك يا بطل حياتي، يا رب يقدرني و أحققلك اللي كان نفسك فيه، كل سنة و انت ملاكي” .

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