في ذكرى ميلاد والدها الراحل.. بسمة بوسيل:” بحبك يا بطل حياتي و كل عام و انت في نعيم الجنة”
نجلاء مزيان: هبة بريس
وجهت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -وجهت- رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة ذكرى ميلاده.
ونشرت خريجة ستار أكاديمي صور تجمعها بوالدها، معلقة عليها :“اللهم اجعل عيد ابي في الجنة أجمل، كل عام و كل يوم و انت في نعيم الجنة، يا رب افضل افرحك واخد رضاك حتى و انت في ايد ربنا، و ده اللي بيواسيني على ألم الفراق”.
وتابعت قائلة: “أنا عارفة انه عز و جل احن مني عليك، بحبك يا بطل حياتي، يا رب يقدرني و أحققلك اللي كان نفسك فيه، كل سنة و انت ملاكي” .
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2 تعليقات
هذه سيدة مغربية او مصرية …لانها تكتب بالدارجة المصرية …
جاتني هضرتها بحال هضرة السيسي
الله يرحم باباك ويرحم جميع اباء المسلمين ونسأل الله لهم الفردوس جميعا فمصيرهم وخاتمتهم في علم الغيب لا يعلمها الا الله لذلك نسأله ونتلطفه بدون أن نجزم أو نتصور حال الراحلين والله أعلم