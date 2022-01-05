الصين تمنح المغرب صفة “الدولة المحورية” و تعتبره شريكا و صديقا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وقع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم، عن بعد، اتفاقية شراكة بين المغرب و الصين تتعلق بمبادرة الحزام و الطريق.
و في هذا الصدد، أكد نينغ جي تشيه ممثل جمهورية الصين خلال حفل التوقيع أن المغرب بلد صديق و شريك مهم و هو ما جعل الصين تمنح المملكة المغربية صفة “الدولة المحورية”.
و أوضح المسؤول الصيني أن المغرب أول بلد في قارة إفريقيا انضم لمبادرة الحزام و الطريق و هو ما جعل قيمة الاستثمارات الصينية في البلد ترتفع بشكل كبير سنة بعد أخرى.
و قال جي تشيه بأن الصين و المغرب يرتبطات باتفاقيات تعاون و شراكة استراتيجيتين في عدد من القطاعات الحيوية و المهمة و التي ستتعزز مستقبلا بمجموعة من المشاريع الكبرى.
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تعليق واحد
ها هي الصين بدورها تتٱمر على الجزائر و تتحالف هكذا و امام الجميع مع العدو الكلاسيكي . بزاف .