الصين تمنح المغرب صفة “الدولة المحورية” و تعتبره شريكا و صديقا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم، عن بعد، اتفاقية شراكة بين المغرب و الصين تتعلق بمبادرة الحزام و الطريق.

و في هذا الصدد، أكد نينغ جي تشيه ممثل جمهورية الصين خلال حفل التوقيع أن المغرب بلد صديق و شريك مهم و هو ما جعل الصين تمنح المملكة المغربية صفة “الدولة المحورية”.

و أوضح المسؤول الصيني أن المغرب أول بلد في قارة إفريقيا انضم لمبادرة الحزام و الطريق و هو ما جعل قيمة الاستثمارات الصينية في البلد ترتفع بشكل كبير سنة بعد أخرى.

و قال جي تشيه بأن الصين و المغرب يرتبطات باتفاقيات تعاون و شراكة استراتيجيتين في عدد من القطاعات الحيوية و المهمة و التي ستتعزز مستقبلا بمجموعة من المشاريع الكبرى.

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