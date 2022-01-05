زينب الناجم تناشد متابعيها الدعاء لوالدها
نجلاء مزيان: هبة بريس
ناشدت الفنانة المغربية زينب الناجم متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، -ناشدت- الدعاء لوالدها على إثر خضوعه لعملية جراحية.
و نشرت الفنانة المغربية، تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع “أنستغرام” جاءت كالتالي :”عفاكم دعيو ليا مع الوالد ديالي غادي يدير عملية الله يخليكم”.
و في سياق منفصل، فقد تقاسمت مؤخرا بطلة “صلا و سلام” مع متابعيها صورا لها من دون شعر، لتعود بعدها لنشر منشورات تتمنى من خلالها الشفاء و التغلب على مرض السرطان.
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