زينب الناجم تناشد متابعيها الدعاء لوالدها

نجلاء مزيان: هبة بريس

ناشدت الفنانة المغربية زينب الناجم متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، -ناشدت- الدعاء لوالدها على إثر خضوعه لعملية جراحية.

و نشرت الفنانة المغربية، تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع “أنستغرام” جاءت كالتالي :”عفاكم دعيو ليا مع الوالد ديالي غادي يدير عملية الله يخليكم”.

و في سياق منفصل، فقد تقاسمت مؤخرا بطلة “صلا و سلام” مع متابعيها صورا لها من دون شعر، لتعود بعدها لنشر منشورات تتمنى من خلالها الشفاء و التغلب على مرض السرطان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0