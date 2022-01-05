ناصر بوريطة

بوريطة: “علاقتنا بالصين قوية و عرفت دينامية كبيرة منذ زيارة الملك لبكين”

2022-01-05 / 1:51 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المغرب و الصين برتبطان بعلاقة قوية و متينة، و تطورت منذ زيارة الملك محمد السادس للعاصمة بكين.

بوريطة الذي وقع اليوم اتفاقية عن بعد مع الصين، أكد أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و الصين تمتد لأكثر من نصف قرن، حيث تعود إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط و بكين لسنة 1958.

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن البلدين تجمعهما شراكات عدة و قد عرفت مجالات تعاونهما تطورا و دينامية كبيرة بعد زيارة الملك محمد السادس لبكين في ماي 2016 والتي تم خلالها توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين.

و شدد ناصر بوريطة على أن التجارة بين البلدين شهدت نسبة نمو فاقت الخمسين في المائة في السنوات الخمسة الماضية، حيث انتقلت من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار سنة 2021.

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