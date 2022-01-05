مايا دياب: “أنا في مرحلة تجميد البويضات “
نجلاء مزيان: هبة بريس
حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة في برنامج “بصراحة” مع الفنانة المصرية نللي كريم، و الذي يجمع عدد من نجوم العالم العربي، و يتم بثّه عبر شاشة MBC1.
و صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال هذا اللقاء أنّها تقوم حالياً بتجميد بويضاتها، كما أنها تشجع النساء على فعل ذلك في الحياة.
وقالت في حديثها: “أنا في مرحلة تجميد البويضات، مش لأني عاوزة أجيب ولد، أنا دلوقتي عايزة أجيب ولد طبيعي… بس بعد سنين لو عاوزة يكون عندي مخزون ومطمئنة إني هعمل كده”.
و في سياق متصل، كشفت مايا عن رغبتها في الزواج مرّة ثانية، مضيفة أنّها طرحت فكرة الزواج و الإنجاب على إبنتها ووافقت على الأمر.
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