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المغرب الأول مغاربيا ضمن تصنيف “أكثر الشعوب العربية أمانا”

2022-01-05 / 1:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حل المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا والثامنة عربيا، ضمن تصنيف “أكثر الشعوب العربية أمانا”.

وتصدر المغرب في التصنيف الذي أعد من طرف مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، الترتيب مغاربيا، متبوعا بالجزائر ثم تونس وموريتانيا وليبيا.

كما تقدم المغرب رتبة واحدة “من التاسعة الى الثامنة”، عربيا، بفضل عدد من المؤشرات وفي مقدمتها نجاحه في تدبير جائحة كورونا واستقراراه أمنيا واقتصاديا وتقدمه في حملة التلقيح الوطنية.

كما اعتمد تصنيف على البيئة المستقرة للمملكة على الصعيد الإقليمي، التي ساهمت في تحسن مؤشرات الازدهار والتسامح وغياب التهديدات المحدقة، رغم وجود توتر في علاقة الجوار.

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