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وزير الصحة خالد ايت الطالب

مطالب بفتح تحقيق بعد وفاة سيدة حامل بخريبكة

2022-01-05 / 12:43 مساءً
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هبة بريس - خريبكة

علم من مصادر جيدة الإطلاع ان قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني خريبكة اهتز على خبر وفاة سيدة حامل بعد ان وضعت جنينها .

وقالت مصادرنا ان الهالكة تبلغ من العمر 28 سنة اصيبت بنزيف حاد اضطر معه الفريق الطبي لتحويلها الى احد المستشفيات بالدار البيضاء لتفارق الحياة مخلفة وراءها زوج وابناء .

وقالت مصادرنا ان الهالكة خضعت لعملية ازالة الرحم في ظروف وصفت بالعصيبة

ومن المتوقع ان تفتح وزارة الصحة تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الوفاة لاتخاد كل ما يستوجب من إجراءات، وبالصرامة اللازمة، وفق ما سيتوصل إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة المؤلمة

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