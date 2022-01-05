كورونا يضرب منتخب السنغال ويؤجل سفره إلى الكاميرون

2022-01-05 / 12:01 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تم تأجيل سفر منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون من الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وكشف مسؤول في وزارة الرياضة السنغالية لوكالة “فرانس برس” أن “ثمة ثلاث حالات على الأقل وتتعلق باللاعبين ساليو سيس، لوم ندايي، وحبيب ديالو، بالإضافة إلى حالات أخرى مشتبه بها”، مشيرا إلى أن المصابين سيخضعون للحجر الصحي.

ولم يسبق للمنتخب السنغالي إحراز اللقب القاري، علما بأنه بلغ النهائي مرتين عامي 2002 ضد الكاميرون و2019 ضد الجزائر.

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