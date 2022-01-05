هزة أرضية بقوة 4.4 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة و11دقيقة و52 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 26 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.

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