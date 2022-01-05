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بالأرقام.. حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 376,5 مليار درهم

2022-01-05 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 376,5 مليار درهم متم شهر شتنبر 2021.

وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي عند متم شتنبر 2021، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (201 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (175,5 مليار درهم).

وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 34,3 مليار درهم، منها 14,2 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (9,2 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و3,8 ملايير درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، و1,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و20,1 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة.

وفي متم شتنبر 2021، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 29,2 مليار درهم (10 ملايير درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و19,2 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).

وحسب العملة، تضيف المديرية، فقد استحوذ الأورو على الدين الخارجي العمومي (59,6 في المائة)، متبوعا بالدولار الأمريكي 31,5 في المائة، و2,7 في المائة بالنسبة للين الياباني، مضيفة أن حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة ارتفع إلى نسبة 75 بالمائة مقابل 25 في المائة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.

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