ماكرون: “أريد حقا التخلص من غير الملقحين”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: “غير الملقحين، أريد حقًا التخلص منهم،سنواصل القيام بذلك (التطعيم) حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية”.

وأضاف ماكرون في حواره أنه “لن يرسل (غير الملقحين) إلى السجن ولن يتم تطعيمهم بالقوة”.

وتابع: “لذلك نحن بحاجة إلى إخبارهم، اعتبارًا من 15 يناير، لن يتمكنوا من الذهاب إلى المطعم بعد الآن، ولن يكونوا قادرين على تناول الطعام، ولن يتمكنوا من تناول القهوة، أو الذهاب إلى المسرح، السينما إن لم تكن مطعما”.

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