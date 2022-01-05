فاس وإفران تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :
– فاس وإفران : 4 ملمترات
– شفشاون والمحمدية والنواصر ومكناس وسيدي سليمان والقنيطرة : ملمتران
– الدار البيضاء وسطات وبنسليمان وتيط امليل : ملمتر واحد
– الناظور والحسيمة وتطوان والرباط-سلا والجديدة وخريبكة وتازة والرباط-المدينة : أقل من ملمتر واحد.
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تعليق واحد
الله انعل اللي مايحشم.حتى 4 ملم امطار