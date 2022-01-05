وفاة الوزير والسفير الأسبق المعطي جوريو

هبة بريس

توفي، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، المعطي جوريو، الوزير والسفير الأسبق، عن عمر 87 عاما، كما علم لدى عائلته.

وتقلد الراحل المعطي جوريو، وهو من مواليد الرباط عام 1934، وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تولوز الفرنسية، عدة مناصب إدارية وسياسية ودبلوماسية، حيث ترأس، من 1957 إلى 1964، إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والاتصالات.

وشغل الراحل، ما بين عامي 1964 و1971، منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية، واختير، ما بين عامي 1969 و1970، رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم.

وعين الراحل المعطي جوريو، في 4 غشت 1971، وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي، وظل في هذا المنصب حتى 2 نونبر 1972.

وتم تعيينه، من 1973 إلى 1977، سفيرا لدى رومانيا، وما بين عامي 1977 و1978 سفيرا لدى موسكو. وفي عام 1978 عين سفيرا لدى مدريد، وظل في هذا المنصب حتى عام 1981.

ومن 1981 إلى 1982 عين الراحل المعطي جوريو سفيرا للمملكة لدى ليبيا، ثم سفيرا في كندا (من 1982 إلى 1984) قبل أن يتم تعيينه، ما بين 1984 و1986، سفيرا لدى واشنطن.

وسيوارى جثمان المرحوم المعطي جوريو الثرى، اليوم الأربعاء، بمقبرة سيدي حمزة بالرباط، بعد صلاة الظهر والجنازة بمسجد النصر.

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