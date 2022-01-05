بسبب ارتفاع الإصابات.. محلات ومراكز تجارية تعيد فرض جواز التلقيح

هبة بريس - الرباط

أجبر الارتفاع اليومي المسجل في الإصابات بفيروس كورونا، عددا من المحلات الكبرى والمراكز التجارية، إلى إعادة فرض الزامية جواز التلقيح على المواطنين.

وأقدمت عدد من المحلات والمراكز التجارية بمدينة الرباط، خلال الأيام الأخيرة، على فرض ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للسماح للمواطنين بالدخول والتجول داخلها واقتناء حاجياتهم.

وكلفت المحلات والمراكز المذكورة، رجال أمن خاص الى جانب عون سلطة بعملية التحقق من توفر المواطنين على جواز التلقيح وارتداء الكمامات الواقية للسماح لهم بالدخول.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا والارتفاع الكبير في الحصيلة اليومية لفيروس كورونا بالمغرب وكذا انتشار متحور أوميكرون.

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