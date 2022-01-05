الPPS يدعو إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي

هبة بريس - الرباط

نوه حزب التقدوالاشتراكية، بالنجاح الذي تُحققه بلادُنا في مواجهتها للجائحة، على الصعيد الاحترازي والاستشفائي والتلقيحي

وجسب بلاغ للمكتبةالسياسي للحزب، فعلى مستوى التضامن الاجتماعي، يُسجل رغم هذه النجاحات، أنَّ بلادنا تشهد صعوباتٍ اقتصاديةً واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئاتٍ وقطاعاتٍ عديدةً صارت منكوبةً.

وفي هذا الصدد، يتطلع الحزب إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي. مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة.

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