أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج "كوفاكس" الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير "أسترازينيكا". وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا. وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: "الآن جاء وقت المشاركة... سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات". وتابع: "لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

انتقادات شديدة لماكرون بعد تعهّده بالتنغيص على معارضي التطعيم

2022-01-04 / 11:32 مساءً
2
هبة بريس _ وكالات

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة على خلفية تصريحات تعهد بها بالتنغيص على غير المطعمين ضد كورونا وإزعاجهم.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون: “أنا لست هنا لإزعاج الفرنسيين بل أدفع بالإدارة وأنتقدها لتسهيل الأمور على للمواطنين”.

وأضاف “حسنا، ولكن ثمة غير الملقحين ولي رغبة حقا في التنغيص عليهم وإزعاجهم”.

وتابع قائلا: “سيكلفهم اليوم كثيرا وستصبح الأمور أصعب بالنسبة لهم.. أولئك الذين يصممون على عدم تلقي اللقاحات”.

وصرح الرئيس الفرنسي بأن غير الملقحين لا يمكنهم دخول المطاعم، والمقاهي والسينما، كما شدد على أنه سيتم تطبيق قانون شهادة اللقاح بصرامة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر 271 ألف إصابة بكورونا، فيما قال وزير الصحة إنه تم تسجيل 300 ألف حالة خلال 24 ساعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون: “أريد حقا التخلص من غير الملقحين”

ماكرون: “أريد حقا التخلص من غير الملقحين”

2022-01-05 / 11:21 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة تلقيح 70 في المائة من سكان العالم

منظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة تلقيح 70 في…

2022-01-05 / 8:00 صباحًا
Photo of ألمانيا.. 21 طفلا تلقوا جرعة خاطئة من لقاح كورونا

ألمانيا.. 21 طفلا تلقوا جرعة خاطئة من لقاح كورونا

2022-01-04 / 11:42 مساءً
Photo of انضمام خمس دول بينها الإمارات لمجلس الأمن

انضمام خمس دول بينها الإمارات لمجلس الأمن

2022-01-04 / 10:33 مساءً
Photo of البيت الأبيض يرحب بقرار “أوبك+” مواصلة زيادة الإنتاج

البيت الأبيض يرحب بقرار “أوبك+” مواصلة زيادة الإنتاج

2022-01-04 / 9:51 مساءً
Photo of إسقاط تهم الاعتداء الجنسي بحق حاكم نيويورك السابق

إسقاط تهم الاعتداء الجنسي بحق حاكم نيويورك السابق

2022-01-04 / 6:42 مساءً
Photo of إصابة ملك وملكة السويد بكورونا

إصابة ملك وملكة السويد بكورونا

2022-01-04 / 5:00 مساءً
Photo of إصابة رئيس حركة حماس خالد مشعل بفيروس كورونا

إصابة رئيس حركة حماس خالد مشعل بفيروس كورونا

2022-01-04 / 3:10 مساءً
Photo of رصد متحور جديد لفيروس كورونا في فرنسا

رصد متحور جديد لفيروس كورونا في فرنسا

2022-01-04 / 1:26 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء

بسبب كورونا.. الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء

2022-01-04 / 12:30 مساءً

‫2 تعليقات

  2. هذا الشخص(الرئيس الفرنسي) هو المسؤول الأول عن انتشار وباء كورونا عبر العالم، فلاغرابة أن يكون أوّل من يدعو إلى التلقيح، وأوّل من أكَّد على ضرورة تلقِّي الجُرعة المُعزّزة، وأول من يهدِّدُ معارضي اللقاح…راجعوا كرونولوجيا الوباء لتلاحظوا هذه المحطات المختلفة، مع الانتباه إلى المحطات المقبلة للتأكد من ذلك، إذا كان الأمر يحتاج إلى التأكد!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق