البيت الأبيض يرحب بقرار “أوبك+” مواصلة زيادة الإنتاج

2022-01-04 / 9:51 مساءً
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء وعلى لسان متحدث باسمه، أنه يرحب بالتنسيق مع الإمارات والسعودية وتجمع “أوبك+” لمواجهة ضغوط الأسعار.

ونقلت وكالة رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث أن البيت الأبيض يرحب كذلك بقرار “أوبك+” مواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها “أوبك +”، قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في شهر فبراير/شباط المقبل.

وتأتي هذه الكمية من البراميل بحسب مخطط الزيادة الشهرية المقررة، في يوليو/تموز 2021، في وقت يشكل المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط، خاصة مع سرعة انتشاره حول العالم.

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